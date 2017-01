POL-GM: Polizei vermutet Medikamenteneinfluss

Bergneustadt (ots) - Durch einen auf seinem Fahrstreifen querstehenden PKW an der Weiterfahrt gehindert, rief ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch die Polizei hinzu. Er hatte die Fahrzeugführerin, eine 63-Jährige aus Gummersbach, angesprochen und dabei bemerkt, dass diese einen völlig verwirrten Eindruck machte. Auch die Polizeibeamten waren der Meinung, dass die 63-Jährige nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen. Zudem stellten sie am PKW eine frische Beschädigung am rechten Außenspiegel fest. Konkrete Angaben zur Herkunft des Schadens konnte die Gummersbacherin nicht machen; eine zugehörige Unfallstelle konnte nicht gefunden werden. Die Polizei vermutet, dass die Einnahme von Medikamenten eine Fahruntüchtigkeit hervorgerufen hat. Aus diesem Grund ordneten die Beamten eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell