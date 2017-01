POL-GM: Einbruch in Schule

Wiehl (ots) - Auf die Klassenkassen hatten es Diebe abgesehen, die in der Zeit zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag (10.1.) 7:30 Uhr in eine Schule in der Fritz-Rau-Straße in Oberbantenberg eingebrochen sind. Die Täter hebelten im Innenhof der Schule ein Fenster auf und suchten in mehreren Klassenräumen nach möglichem Diebesgut. Mit dem Inhalt einer Geldkassette, das Bargeld einer Klassenkasse, verließen sie die Schule in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell