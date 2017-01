POL-GM: Spuren im Schnee

Reichshof (ots) - Spuren im Schnee haben Einbrecher hinterlassen, die am Dienstag (10.1.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Siefenhardt" in Alpe eingebrochen sind. Zwischen 18:40 Uhr und 20:20 Uhr hebelten die Täter sowohl die Balkon- als auch die Terrassentür auf. Sie betraten das Haus und suchten in den verschiedenen Räumen nach möglichem Diebesgut. Mit ihrer Beute, Bargeld und diverse Parfumflaschen, entfernten sie sich vom Tatort. Die Polizei stellte im Schnee Spuren von zwei Personen fest. Offensichtlich näherten sich die Personen dem Haus aus Richtung Hunsheim/Friedhof und entfernten sich später auch wieder in diese Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell