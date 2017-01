POL-GM: Mobile Beratungsstelle der Polizei in Wipperfürth

Wipperfürth (ots) - Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher besonders aktiv. Viele Einbrüche lassen sich jedoch durch stabile Fenster und Türen verhindern. Kommt ein Einbrecher nicht schnell zum Ziel, bricht er sein Vorhaben in der Regel ab und zieht weiter. Ihre polizeiliche Beratungsstelle bietet ganzjährig und kostenlos Beratungen über technische Sicherungsmöglichkeiten an und gibt auch Verhaltenshinweise beim Verlassen der Wohnung. Seit dem letzten Jahr verfügt die Polizei im Oberbergischen auch über eine mobile Beratungsstelle, bei der Sie sich vor Ort von den Experten der Polizei unabhängig beraten lassen können. Am kommenden Donnerstag (12. Januar) macht die mobile Beratungsstelle zwischen 10:00 und 13:00 Uhr auf dem Marktplatz in Wipperfürth halt. Nehmen Sie das Angebot wahr und lassen sie sich beraten! Natürlich können Sie sich auch auf der Internetseite der Polizei (www.polizei.nrw.de) unter der Rubrik "Riegel vor" über das Thema Einbruchsschutz informieren.

