POL-GM: Drei Blutproben wegen Drogenverdacht

Hückeswagen / Wipperfürth (ots) - Gleich drei Verkehrsteilnehmer mussten am Montagabend (9.1.) nach Polizeikontrollen ihr Fahrzeug stehen lassen. Gegen 19:20 Uhr hielt eine Polizeistreife einen 24-jährigen PKW-Fahrer aus Hückeswagen in der Goethestraße an. Dabei bemerkten die Beamten Anzeichen auf vorherigen Betäubungsmittelkonsum; ein Vortest bestätigte den Verdacht. In Wipperfürth kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 19:20 Uhr auf der Flurstraße einen 32-jährigen Wipperfürther, der zuvor mehrmals nicht den Fahrtrichtungsanzeiger an seinem PKW betätigt hatte. Auch hier verlief ein Drogenvortest positiv. Durch einen aufheulenden Motor und augenscheinlich zu hoher Geschwindigkeit machte schließlich gegen 20:05 Uhr ein 46-Jähriger auf der Peterstraße in Hückeswagen auf sich aufmerksam. Die Polizisten entschlossen sich daraufhin zur Kontrolle des PKW-Fahrers aus Wermelskirchen und führten auch hier einen positiv verlaufenden Drogenvortest durch. In allen Fällen leiteten die Polizeibeamten eine Blutprobenentnahme in die Wege, erstatteten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell