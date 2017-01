POL-GM: Zwei Schwerverletzte bei Brand

Bergneustadt (ots) - In einem an ein Einfamilienhaus angrenzenden Holzschuppen kam es am Montag (9.1.) in Bergneustadt-Wiedenest offenbar zu einer Verpuffung mit anschließendem Brandausbruch. Die alarmierte Feuerwehr hatte den gegen 11:25 Uhr gemeldeten Brand schnell unter Kontrolle. Zwei Bewohner des Hauses, ein 62-Jähriger sowie sein 26-jähriger Sohn, hielten sich zum Zeitpunkt des Geschehens vermutlich in dem Schuppen auf; sie mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Brandermittler der Polizei werden den Brandort vermutlich am Dienstag untersuchen; zur Brandursache können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell