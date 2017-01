POL-GM: Computer und Werkzeuge entwendet

Wipperfürth (ots) - In eine Firma an der Bahnstraße brachen Unbekannte zwischen Freitagmittag und 05:40 Uhr am Montagmorgen (9.1.) ein. Aus den Büro-und Betriebsräumen entwendeten sie zwei PC, eine größere Anzahl von Akku-Bohrmaschinen mit Zubehör sowie Messgeräte. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell