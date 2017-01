POL-GM: 29-Jähriger nach Geschäftseinbruch in Haft

Gummersbach (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist nach einem versuchten Geschäftseinbruch ein 29-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine Person in der Hindenburgstraße die Glasscheibe eines Ladenlokals einschlug. Der Zeuge verfolgte den flüchtigen Täter, konnte ihn festhalten und verständigte die Polizei. Da der 29-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, nahmen Polizisten den Mann fest. Der Haftrichter erließ noch am Sonntag einen Haftbefehl.

