POL-GM: Unfallflüchtige ermittelt

Gummersbach (ots) - Bei der Vorbeifahrt an zwei am Straßenrand der Friedrichstaler Straße geparkten PKW beschädigte am Sonntag (8.1.) eine 58-Jährige aus Gummersbach jeweils die Außenspiegel. Nach dem Unfall gegen 12:40 Uhr hielt sie jedoch nicht an, sondern setzte ihre Fahrt fort. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des flüchtigen PKW ablesen, so dass die Fahrzeughalterin schnell ermittelt war. Sie gab auf Befragen auch an, zur fraglichen Zeit mit dem PKW unterwegs gewesen zu sein. Da die Frau unter Alkoholeinwirkung stand, beim Vortest zeigte das Messgerät einen Wert von über 1,6 Promille an, leiteten die Polizisten eine Blutprobenentnahme in die Wege und stellten den Führerschein sicher.

