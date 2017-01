POL-GM: Zweite Unfallstelle gesucht

Marienheide (ots) - Gegen 06:10 Uhr kam am Sonntagmorgen (8.1.) ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Bergisch Gladbach auf der Leppestraße (L 97) in Höhe der Einmündung mit der Erlinghagener Straße von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Bei der Unfallaufnahme gab der junge Mann an, dass er die L 97 von Marienheide aus kommend in Richtung Lindlar befahren habe. Zwischenzeitlich habe er eine Kollision mit einem Verkehrsschild gehabt, aufgrund dessen der PKW nur noch mit Schwierigkeiten gelenkt werden konnte. Schließlich habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei in den Graben gefahren. Weil der 22-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins erdulden. Die Unfallstelle mit dem Verkehrsschild konnte nicht gefunden werden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

