POL-GM: Schlafzimmer durchwühlt - Ring gestohlen

Engelskirchen (ots) - Unbekannte haben am Freitag (6.1.) das Schlafzimmer eines Einfamilienhauses in der Kölner Straße nach Wertgegenständen durchwühlt. Zwischen 15 Uhr und 19:30 Uhr kletterten die Täter auf den Balkon, hebelten die Tür auf und gelangten so ins Haus. Bei ihrer Suche nach möglichem Diebesgut wurden sie fündig. Sie stahlen einen Ring und verließen daraufhin den Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell