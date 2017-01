POL-GM: Einbruch in Gaststätte - Geldkassette gestohlen

Lindlar (ots) - In einer Gaststätte in der Straße Lindenhof sind am Freitag (6.1.) die Geldkassetten aus zwei Geldspielautomaten gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte zwischen 3 Uhr nachts und 8 Uhr am Freitagmorgen ein Fenster auf und stiegen in die Gaststätte ein.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

