POL-GM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Trunkenheit!

Bergneustadt (ots) - Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es in Bergneustadt, Südring auf schneebedeckter Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem eine unfallbeteiligte Person angetrunken war: Zur Unfallzeit befuhr ein 22-jähriger Gummersbacher mit einem Pkw die Straße Südring in Richtung Bergeneustadt. Im Bereich einer Kuppe kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Pkw eines entgegenkommenden 24-jährigen Bergneustädters zusammen. Durch den Frontalzusammenstoß entstand hoher Sachschaden, wobei glücklicherweise beide Fahrer unverletzt blieben. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 22-jährige Gummersbacher unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Auch in diesem Fall wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell