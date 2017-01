POL-GM: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss!

Oberbergischer Kreis (ots) - Auf der Straße Südring in Bergneustadt wurde am Freitagabend gegen 23:20 Uhr ein 26-jähriger Mann aus Waldbröl mit seinem Pkw angehalten und überprüft. Bei der Überprüfung stellte die Polizei fest, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Außerdem war er nicht im Besitz eines Führerscheins und führte in seinem Pkw eine geringe Menge Betäubungsmittel mit. Der Mann wurde zur Polizeiwache Gummersbach verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Samstagabend, ebenfalls um 23:20 Uhr, wurde ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Radevormwald auf der Elberfelder in Radevormwald im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. In diesem Fall wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

