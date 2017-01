POL-GM: Unfallzeuge nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Morsbach (ots) - Wie bereits gestern berichtet, ist am Donnerstag ein 46-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 94 tödlich verletzt worden. Der Mann war auf der L 94 in Richtung Wallerhausen unterwegs, als ihn ein aus Richtung Herbertshagen auf die L 94 einbiegender PKW erfasste. Von der Polizei als Zeuge gesucht wird die Fahrerin oder der Fahrer des PKW, der sich zur Unfallzeit direkt hinter dem unfallbeteiligten PKW befunden hat. Es wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell