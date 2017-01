POL-GM: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B 229

Radevormwald (ots) - Zwischen den Ortslagen Kettlershaus und Feldmannshaus kam es am Freitag (6.1.) auf der Bundesstraße 229 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein in Richtung Halver fahrender 80-Jähriger aus Halver verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW und geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er frontal mit dem PKW eines 49-Jährigen aus Gelsenkirchen. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen; den 80-Jährige flog ein Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Schaden. Die Bundesstraße war für einen Zeitraum von 90 Minuten für den Verkehr gesperrt.

