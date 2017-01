POL-GM: Parkenden PKW übersehen/Unfallverursacher war leicht alkoholisiert

Nümbrecht (ots) - Ein 25-jähriger Nümbrechter befuhr am 05.01.2017, gegen 20:40 Uhr, mit seinem Transporter die Straße Rolandsborn in Fahrtrichtung Prombach. In Höhe der Rolandstraße 8 übersah er einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten, mit einer dunklen Autoplane abgedeckten PKW Skoda und fuhr auf. Dieser wurde gegen einen davor stehenden PKW Audi geschoben. Der Unfallverursacher war leicht alkoholisiert, wie ein durchgeführter Alkoholvortest (0,32 Promille) ergab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Transporter und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand hoher Sachschaden.

