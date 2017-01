POL-GM: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang!

Morsbach (ots) - Am 05.01.2016 gegen 15:35 Uhr kam es in Morsbach auf der Landstraße 94 in Höhe der Einmündung der Gemeindestraße Richtung Morsbach- Herbertshagen zu einem tödlichen Verkehrsunfall! Zur Unfallzeit befuhr ein 85-jährigem Pkw- Fahrer aus Morsbach die Gemeindestraße aus Herbertshagen kommend in Richtung Landstraße 94. An der Einmündung beabsichtigte er nach rechts auf die Landstraße einzubiegen um seine Fahrt in Richtung Siegener Straße fortzusetzen. Beim Einbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem 46-jährigen Morsbacher Radfahrer, der die Landstraße aus Richtung Appenhagen kommend befuhr und die Einmündung geradeaus passieren wollte. Der Radfahrer wurde unter dem Pkw eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der Mann noch am Unfallort. Die Landstraße musste aufgrund der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme im Bereich des Unfallortes bis 18:20 Uhr komplett gesperrt bleiben. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell