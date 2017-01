POL-GM: Dieb entkam mit Geldbörse

Wipperfürth (ots) - Aus Geschäftsräumen in der Hochstraße hat am Mittwoch (4.1.) eine unbekannte Person eine Geldbörse entwendet. Der Geschädigte hatte sich gegen 15:30 Uhr im hinteren Teil des Gebäudes aufgehalten, als ein "Kunde" eintrat. Dieser ergriff das auf einem Schreibtisch liegende Portemonnaie und flüchtete umgehend. Der Geschädigte konnte nur noch sehen, dass der Mann in einen alten, schwarzen Ford Mondeo einstieg und Richtung Marktplatz davon fuhr. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 25-30 Jahre alten Mann mit athletischer Figur handeln. Er war zwischen 180 und 190 cm groß, hatte dunkle kurze Haare und einen dunkleren Hauttyp. Von der Bekleidung ist lediglich ein schwarzer, moderner Strickpullover bekannt. Wer Hinweise zu dem Mann oder dem PKW machen kann, setze sich bitte mit dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung.

