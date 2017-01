POL-GM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gummersbach (ots) - Die Balkontür einer Erdgeschoßwohnung in der Alexander-Fleming-Straße hebelten Unbekannte am Mittwoch (4.1.) in der Zeit von 08:00 bis 21:00 Uhr auf. Vermutlich hat die heimkehrende Bewohnerin der Wohnung den oder die Täter gestört, da lediglich ein Teil der Wohnung von der Suche nach Beute betroffen war. Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen nimmt die Polizei jederzeit unter der kostenfreien Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell