POL-GM: Fahrradfahrer musste zur Blutprobe

Bergneustadt (ots) - Ein 22-jähriger Radfahrer aus Reichshof fiel am Mittwoch (4.1.) einer Streifenwagenbesatzung durch seine unsichere und gefährdende Fahrweise auf. Der junge Mann war gegen 15:30 Uhr mit hohem Tempo auf der Talstraße unterwegs. Als er die Talstraße dann in Höhe der Straße "in der Leie" querte, musste der Streifenwagen stark abbremsen, um nicht mit dem Radfahrer zu kollidieren. Im weiteren Verlauf fuhr der 22-Jährige in Schlangenlinien und gefährdete einen Fußgänger. Bei der Kontrolle des Fahrradfahrers ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell