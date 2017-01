POL-GM: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall

Reichshof (ots) - Kurz nach acht Uhr befuhr am Mittwochmorgen (4.1.) ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Morsbach die Landstraße 324 in Richtung Erdingen. Er wollte an der Kreuzung mit der Landstraße 344 nach links in Richtung Brüchermühle abbiegen. Dabei kollidierte er im Kreuzungsbereich frontal mit dem PKW einer 23-Jährigen aus Reichshof, die ihm aus Richtung Erdingen auf der L324 entgegen kam. Ein Krankenwagen brachte die Beteiligten zur Behandlung in das Krankenhaus nach Waldbröl. Bis zur Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge kam es im Bereich der Kreuzung zu Behinderungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell