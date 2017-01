POL-GM: Polizei nimmt 37-Jährigen nach Einbruch in Verbrauchermarkt fest

Waldbröl (ots) - Elf Streifenwagen waren in der Nacht zu Mittwoch bei einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Waldbröl im Einsatz. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 00:40 Uhr über den Einbruch in der Gerberstraße verständigt und dort zunächst von drei verdächtigen Personen berichtet; die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der später festgenommene 37-jährige Waldbröler aber offenbar allein in den Markt eingebrochen war. Dazu hatte er die Eingangstür aus Glas mit einem Gegenstand eingeschlagen. Aufgrund der Größe des Objektes umstellte die Polizei mit Unterstützung aus benachbarten Polizeibehörden den Markt. Bei der späteren Durchsuchung konnten die Beamten den 37-Jährigen im Bereich des Parkdecks festnehmen. Der Tatverdächtige machte auf die Polizeibeamten einen verwirrten Eindruck. Er sei in den Markt eingebrochen, da er Hunger gehabt habe, gab er im Rahmen einer Vernehmung an. Der Mann begab sich nach Entlassung durch die Polizei in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell