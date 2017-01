POL-GM: Zwei Wohnungseinbrüche

Wiehl (ots) - Zwischen 15:00 und 20:30 Uhr drangen am Dienstag (3.1.) Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Talblick" ein. Die Unbekannten, die zum Einstieg ein aufgehebeltes Fenster nutzten, entkamen mit Bargeld und Schmuck. Gleich die ganze Balkontür hebelten Einbrecher an einem Zweifamilienhaus in der Bergstraße aus dem Rahmen. Hier schlugen die Täter zwischen dem 22.12. und dem 3.1. zu. Sie durchsuchten zwar die Wohnung, fanden aber offenbar keine passende Beute. Bei Hinweisen zu den Einbrüchen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach. Bemerken Sie verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Kennzeichen in Ihrem Wohnumfeld, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

