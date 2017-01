POL-GM: 33-Jähriger bei Schlägerei leicht verletzt

Gummersbach (ots) - Gegen 20:45 Uhr meldete ein Zeuge am Montag (2.1.) eine Schlägerei an der Unterführung des Bahnhofes. Als die Polizei nach wenigen Minuten eintraf, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Als Beteiligter konnte lediglich ein 33-Jähriger Zuwanderer aus Wiehl angetroffen werden, der eine leichte Verletzung aufwies. Er gab an, von einem unbekannten Täter mit einem Schlag angegriffen worden zu sein. Passanten sprachen von mehreren Personen, die in Richtung Forum davongelaufen sein sollen. Eine genaue Klärung des Geschehens war nicht möglich. Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell