POL-GM: Balkontür aufgebrochen

Gummersbach (ots) - Eine böse Überraschung erlebte eine Anwohnerin der Straße "Auf der Brück", als sie am Montag (2.1.) aus einem 10-tägigen Urlaub zurückkehrte. In die im Erdgeschoss gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses waren Unbekannte über eine aufgehebelte Balkontür eingestiegen und hatten die Wohnung durchsucht. Dabei fiel ihnen Schmuck in die Hände. Ein weiteres Einbruchsdelikt ereignete sich am Montag (2.1.) in der Zeit von 06:40 und 18:40 Uhr in der Hans-Böckler-Straße. Dabei hebelten Täter ein hinter einer Hecke gelegenes Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus war aber völlig unberührt; vermutlich fühlten sich die Einbrecher gestört und flüchteten. Bemerken Sie in Wohngebieten verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Kennzeichen, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell