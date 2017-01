POL-GM: Keine Beute bei Einbruch in Geldinstitut

Waldbröl (ots) - In der Nacht auf Montag (2.1.) hebelte(n) ein oder mehrere Einbrecher ein Fenster eines Geldinstitutes an der Hauptstraße auf. Im Gebäude wurde versucht mit einem unbekannten Gegenstand eine Wand einzuschlagen, vermutlich mit der Zielrichtung in den Tresorraum zu gelangen. Die Wand erwies sich aber als zu widerspenstig, so dass der Einbruchsversuch erfolglos verlief. Durch die Raumüberwachungsanlage ist gegen ein Uhr eine offenbar männliche Person beim Betreten des Gebäudes erfasst worden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

