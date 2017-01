POL-GM: Nachtrag zu Brand in Mehrfamilienhaus an Neujahr

Hückeswagen (ots) - Zur Feststellung der Brandursache im Keller des Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße haben Brandermittler der Polizei den Brandort am heutigen Tag aufgesucht. Ein technischer Defekt kann als Brandursache ausgeschlossen werden. Ausgelöst hat den Brand vermutlich ein Feuerwerkskörper, der durch ein nicht geschlossenes Fenster in den Keller gelangt ist. Die beiden gestern am Brandort festgenommenen und inzwischen wieder entlassenen Jugendlichen bestritten in ihren Vernehmungen, etwas mit dem Brandausbruch zu tun zu haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell