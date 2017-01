POL-GM: Weißer LKW nach Verkehrsunfall geflüchtet

Waldbröl (ots) - Ein Kraftomnibus ist am Montag gegen 09:55 Uhr auf der Romberger Straße (L 38) von der Fahrbahn abgekommen. Der 60-jährige Fahrer aus Gummersbach war mit Fahrgästen von Waldbröl in Richtung Nümbrecht unterwegs, als ihm ausgangs einer Linkskurve ein weißer LKW zum Teil auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der Busfahrer konnte zwar eine Kollision mit dem LKW verhindern, kam aber nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Verletzt hat sich bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Obwohl an dem Bus erheblicher Schaden entstand, fuhr der LKW ohne anzuhalten weiter. Der LKW hatte einen weißen Kastenaufbau mit blauen Streifen. Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Unfallgeschehen erbittet das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell