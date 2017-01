POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hückeswagen (ots) - In ein freistehendes Einfamilienhaus in der Wiehagener Straße haben Unbekannte im Verlaufe des Wochenendes eingebrochen. Die Hauseigentümer befinden sich zurzeit in Urlaub. Die mit der Aufsicht betrauten Nachbarn stellten fest, dass Einbrecher zwischen acht Uhr am Silvestermorgen und zehn Uhr am Montagmorgen (2.1.) ein Fenster aufgehebelt und das Haus durchsucht haben. Die Polizei bittet bei Feststellung von verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen um sofortige Mitteilung unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell