POL-GM: Kabrioverdeck aufgeschnitten

Waldbröl (ots) - Großen Schaden verursachten Diebe bei dem Diebstahl eines Navigations- und Radiogerätes aus einem PKW der Marke Porsche. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Freitag (30.12.) zwischen 13:00 und 15:45 Uhr in der Straße "Auf der Kirchenhecke" abgestellt. Als er zurückkehrte musste er feststellen, dass Diebe das Stoffverdeck seines Fahrzeuges aufgeschnitten und die festeingebauten Geräte aus dem Fahrzeug ausgebaut hatten. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell