POL-GM: Durch Fenster eingestiegen

Waldbröl (ots) - Nachdem zunächst die Hauseingangstür Hebelversuchen von Einbrechern standhielt, brachen die Täter anschließend ein Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus in der Wiehler Straße einzusteigen. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, steht noch nicht fest, da sich die Geschädigten in Urlaub befinden. Hinweise zu dem Einbruch, der sich in der Zeit von Donnerstagvormittag bis Freitagvormittag (30.12.) ereignet hat, nimmt die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell