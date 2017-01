POL-GM: Balkontür aufgehebelt

Wipperfürth (ots) - Bargeld, Schmuck und einen Laptop haben Einbrecher in der Zeit von 07:00 Uhr am 1. Weihnachtstag und 11:00 Uhr an Neujahr in der Alten Kölner Straße erbeutet. Die unbekannten Täter stiegen über den Balkon in eine Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses ein, nachdem sie die Balkontür aufgehebelt hatten. Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen nimmt die Polizei jederzeit unter der kostenfreien Notrufnummer 110 entgegen.

