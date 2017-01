POL-GM: Einbruch in Büro von Seniorenwohnheim

Radevormwald (ots) - In den Bürotrakt einer Seniorenwohnanlage in der Uelfestraße brachen Unbekannte in der Zeit von Freitag (30.12.) bis Samstag (31.12), jeweils 13:00 Uhr, ein. Die verschlossene Zugangstür als auch abgeschlossene Schränke hebelten die Täter vermutlich mit einem Schraubendreher auf. Ob die Einbrecher mit Beute entkamen, ist zurzeit noch nicht geklärt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell