POL-GM: Angetrunkener Unfallflüchtiger konnte ermittelt werden

Gummersbach (ots) - Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei am 01.01.2017, gegen 07:20 Uhr, über einen stark beschädigten PKW BMW, der augenscheinlich auf der Kölner Straße in Höhe der Hausnummer 35 verunfallt war. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht am oder im Fahrzeug. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass der PKW von Derschlag in Richtung Bergneustadt fahrend in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Dort prallte er gegen die Eingangstreppe eines Wohnhauses. Die Treppe und das darin verankerte Treppengeländer wurden hierbei teilweise abgerissen. Anschließend schliff der PKW einen vor dem Haus stehenden Blumenkübel über den Gehweg mit. Nach ca. 70 Metern schob sich dieser unter das Fahrzeug und bockte es im Frontbereich auf. Der PKW war verschlossen und die Warnblinkanlage eingeschaltet. Beide Airbags hatten ausgelöst. Der PKW wurde sichergestellt. Über Ermittlungen beim Fahrzeughalter konnte der unverletzte Fahrzugführer telefonisch erreicht werden. Während der Unfallaufnahme erschien dieser vor Ort. Der 28-jährige Gummersbacher räumte ein, den PKW zum Unfallzeitpunkt gefahren zu haben und zu schnell in die Kurve gefahren zu sein. Hier habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Anschließend begab er sich zu einem Freund. Da er unter Alkoholeinwirkung stand (Alkoholvortest 0,88 Promille) wurde auf freiwilliger Basis eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand hoher Sachschaden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell