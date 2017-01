POL-GM: Trunkenheitsfahrt

Gummersbach (ots) - Am 01.01.2017, gegen 01:15 Uhr, wurde auf der Kaiserstraße ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Marienheide angehalten und kontrolliert. Da er augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv verlief (Vortest 1,2 Promille). Weiterhin gab es Anzeichen für Drogenkonsum. Am PKW befanden sich Kennzeichen, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Diese wurden sichergestellt. Der 35-Jährige räumte ein, nicht im Beitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese war ihm gerichtlich entzogen worden. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen. Da er keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, wurde er zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

