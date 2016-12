POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden 20-Jähriger erlitt bei Überschlag leichte Verletzungen

Nümbrecht (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Gouvieuxstraße hat sich ein 20-jähriger Mann aus Nümbrecht am Freitagmittag (30.12.) leichte Verletzungen zugezogen. Er hatte um 12:45 Uhr in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verloren. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug, welches auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der 20-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

