POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden 25-jährige Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen

Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Niedernhagener Straße (K46) hat sich am Freitagnachmittag (30.12.) eine 25-jährige Wipperfürtherin schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war um 16:50 Uhr mit ihrem Pkw in Richtung Marienheide unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung Talbeckestraße in einer Kurve auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw verlor und mit einem entgegenkommenden Wohnmobil kollidierte. Während der Fahrer des Wohnmobils, ein 57-jährige Mann aus Morsbach, unverletzt blieb, erlitt die 25-Jährige schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell