POL-GM: Unfälle auf glatten Straßen

Gummersbach/Wiehl (ots) - In Wiehl-Mühlhausen hat ein 32-jähriger Gummersbacher am Donnerstag (29.12.) auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Um 18:40 Uhr befuhr der 32-Jährige mit seinem Pkw die Mühlhausener Straße aus Mühlhausen kommend in Richtung Alperbrück. Nach einer langgezogenen Rechtskurve verlor er auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen begann zu rutschen, drehte sich um 180 Grad und landete schließlich mit dem Heck an der Schutzplanke. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrer leicht. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass an dem Fahrzeug Sommerreifen angebracht waren.

In Gummersbach-Niederseßmar ist am Donnerstag (29.12.) eine 19-jährige Rollerfahrerin gestürzt. Sie befuhr um 14:15 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad die Ahestraße von Alferzhagen kommend in Richtung Niederseßmar. In einer Linkskurve verlor sie auf einem vereisten Gullideckel die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen die, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die 19-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

Die Polizei rät: Passen Sie Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrweise den aktuellen Witterungsbedingungen an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell