POL-GM: Balkontür hielt Hebelversuchen stand

Lindlar (ots) - Über die Weihnachtstage haben Kriminelle versucht, die Balkontür zu einer Wohnung in der Straße Altenlinde aufzuhebeln. Die Bewohner der Wohnung waren über die Weihnachtsfeiertage abwesend. Am 29.12. um 14 Uhr entdeckten sie schließlich Hebelspuren an ihrer Balkontür. Die Tür hatte den Hebelversuchen der Einbrecher standgehalten.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell