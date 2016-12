POL-GM: Täter blieben ohne Beute

Nümbrecht (ots) - Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Einbrecher am Donnerstag (29.12.) in eine Wohnung im Margeritenweg eingedrungen. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 20 Uhr hebelten die Täter ein Schlafzimmerfenster auf, stiegen in die Wohnung ein und durchwühlten die Räume nach möglichem Diebesgut. Ohne Beute verließen sie den Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

