POL-GM: Auf geparkten PKW aufgefahren

Bergneustadt (ots) - Ein Leichtverletzter und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Straße Hundschlade. Gegen 14:45 Uhr war ein 76-jähriger Gummersbacher am Mittwoch (28.12.) mit seinem Wagen in Richtung Hackenberg unterwegs. Als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, orientierte er sich mehr in Richtung des rechten Fahrbahnrands und fuhr gegen einen dort geparkten PKW. Ein Krankenwagen brachte den 76-Jährigen zur Behandlung in das Gummersbacher Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell