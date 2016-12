POL-GM: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Wipperfürth (ots) - Erhebliche Verletzungen hat ein 22-Jähriger aus Wipperfürth bei einem Angriff am 1. Weihnachtstag erlitten. Der junge Mann stand zusammen mit einem Begleiter gegen 01:15 Uhr an der Kreuzung Leiersmühle / Nordtangente. In der Hoffnung eine Mitfahrgelegenheit zu finden, sprach er die Insassen eines an der Kreuzung anhaltenden PKW an. Nachdem aus dem Fahrzeug vier oder fünf Personen ausgestiegen waren, schlug einer der Männer mit einem Schlagstock auf den Geschädigten ein. Kurz darauf stiegen die Personen wieder in den dunklen PKW und fuhren auf der Nordtangente in Richtung Hückeswagen davon. Wer Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

