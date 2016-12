POL-GM: 34-Jähriger musste zur Blutprobe

Engelskirchen (ots) - Einen 34-jährigen Gummersbacher hielt eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag (27.12.) an. Der Mann war mit einem Kleinkraftrad gegen 17:20 Uhr auf der Märkischen Straße unterwegs, wie sich herausstellte allerdings nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem gab er den Konsum von Betäubungsmittel zu, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten und ein Strafverfahren einleiteten.

