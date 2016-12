POL-GM: Randalierer gesucht

Gummersbach (ots) - Ein offenbar alkoholisierter junger Mann schlug gegen 00:40 Uhr am Mittwoch (28.12.) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "Im Tal" grundlos gegen einen PKW. Ein 20-Jähriger sprach den Mann auf sein Verhalten an. Der Randalierer griff den 20-Jährigen daraufhin mit einem Faustschlag an, trat noch einmal gegen den PKW und entfernte sich zu Fuß in Richtung Strombach. Der Täter war ebenfalls etwa 20 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare und war komplett schwarz gekleidet. Auf dem Kopf trug er eine Baseballkappe. Hinweise zur Identität des Flüchtigen nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell