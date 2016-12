POL-GM: Zeugen gesucht

Radevormwald (ots) - Am 2. Weihnachtstag musste eine 60-jährige Frau aus Solingen im Radevormwalder Krankenhaus wegen Kopfverletzungen behandelt werden. Gegenüber der Polizei gab sie an, dass sie gegen 23:00 Uhr zu Fuß auf der Poststraße unterwegs war. Plötzlich erhielt sie von hinten einen Schlag auf den Kopf und fiel in eine kurze Bewusstlosigkeit. Die Hintergründe des Sachverhalts sind unklar; ein Raubdelikt scheidet offenbar aus, da nichts entwendet wurde. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

