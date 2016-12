POL-GM: Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Radevormwald (ots) - Gegen 15:30 Uhr bemerkte ein Sicherheitsdienst an Heiligabend in einer Firma an der Mermbacher Straße zwei Personen, die dort Getränkeautomaten aufbrachen. Von den Tätern unbemerkt rief der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei zu Hilfe, die die beiden Männer aus Remscheid auf frischer Tat antreffen konnten. Insgesamt hatten die 19 und 23 Jahre alten Männer drei Getränkeautomaten mit roher Gewalt geöffnet. Den Zugang zur Firma hatten sie sich durch das Überklettern eines Zaunes und den Einstieg durch ein Fenster verschafft. Nach Klärung der Personalien und der Tatumstände kamen die beiden Remscheider wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell