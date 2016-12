POL-GM: Einbrecher von Bewohnern überrascht

Marienheide (ots) - Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in Schemmen am Freitag (23.12.) gegen 18.10 Uhr nach Hause zurückkehrten, erblickten sie beim Öffnen der Haustüre einen Einbrecher im Hausflur. Der unbekannte Mann flüchtete über die aufgehebelte Terrassentür und konnte entkommen. Bei dem Einbrecher handelte es sich augenscheinlich um einen Südländer im Alter von 30 - 40 Jahren. Er war dunkel gekleidet und von normaler Statur. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen erbittet die Polizei in Gummersbach unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell