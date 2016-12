POL-GM: Einbrecher auch über Weihnachten unterwegs

Oberbergischer Kreis (ots) - Die Polizei im Oberbergischen registrierte auch über die Weihnachtsfeiertage mehrere Wohnungseinbrüche. In Hückeswagen versuchten Unbekannte zwischen 23:30 Uhr an Heiligabend und elf Uhr am 1. Weihnachtstag an einer Hauseingangstür in der Weststraße das Schloss zu öffnen. Sie brachten einen Metallgegenstand in das Schloss ein, welcher dann aber abbrach, ohne dass die Tür geöffnet werden konnte. Erfolgreich waren Diebe dagegen am 1. Weihnachtstag, die auf der Straße Wegerhof über ein auf der Rückseite gelegenes Fenster in ein Einfamilienhaus einstiegen. Bei der Tat zwischen 14:00 und 23:15 Uhr erbeuteten Sie Bargeld und ein Laptop. Mehrere Spielekonsolen erbeuteten Diebe am gleichen Tag zwischen 14:30 und 20:20 Uhr in einem Reihenhaus an der Heidenstraße. Zugang zum Haus verschafften sich die Täter über eine aufgehebelte Tür auf der Gebäuderückseite. In Gummersbach nutzten Diebe die Abwesenheit der Bewohner in einem Mehrfamilienhaus aus. Zwischen 16:00 Uhr am Heiligabend und 14:30 Uhr am 1. Weihnachtstag stiegen sie über einen Balkon in eine Wohnung in der Kirchfeldstraße ein und erbeuteten dort Schmuck und Bargeld. Auf gleiche Weise versuchten Einbrecher am 1. Weihnachtstag zwischen 11:45 und 19:45 Uhr in eine Wohnung am Südring einzusteigen; hier scheiterten die Täter jedoch an der Stabilität der Balkontür. In der Ernst-Zimmermann-Straße hebelten Unbekannte am 2. Weihnachtstag zwischen 12:30 und 18:30 Uhr die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten diese. Sie flüchteten allerdings ohne Beute. Ebenfalls am 2. Weihnachtstag stiegen Unbekannte in Wiehl zwischen 12:15 und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Oskar-Hartmann-Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und entkamen mit Schmuck. Bei Hinweisen zu den Einbrüchen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach. Bemerken Sie verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Kennzeichen in Ihrem Wohnumfeld, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell