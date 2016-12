POL-GM: Schwerer Unfall in Nümbrecht

OBK (ots) - Am 26.12.2016, gegen 13.30 Uhr befuhr eine 24 Jahre PKW-Fahrerin die L95 von Papiermühle kommend in Richtung Elsenroth. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Bei dem Aufprall verletzte sich ihr 24 Jahre Beifahrer schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Köln-Merheim geflogen. Beide Fahrzeuginsassen waren angeschnallt, die Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell